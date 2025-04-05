Женщину сдуло с балкона ураганом в Красноярске

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Мощный ураган сдувает крыши Фото:
новость из сюжета
Сибирские регионы страдают из-за ураганов

Пожилая женщина погибла во время урагана в Красноярске. Ее сдуло с балкона, сообщили в МВД.

«По предварительным данным правоохранителей, она упала с балкона 3-го этажа. Полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии», — говорится в издании ТВК. Журналисты ссылаются на собственные источники в МВД.

Мощные ураганы начались в регионах Сибири утром 5 апреля. Ветер сдувает крыши домов, автобусные остановки, раздувает пожары.

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Пожилая женщина погибла во время урагана в Красноярске. Ее сдуло с балкона, сообщили в МВД. «По предварительным данным правоохранителей, она упала с балкона 3-го этажа. Полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии», — говорится в издании ТВК. Журналисты ссылаются на собственные источники в МВД. Мощные ураганы начались в регионах Сибири утром 5 апреля. Ветер сдувает крыши домов, автобусные остановки, раздувает пожары.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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