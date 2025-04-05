Женщину сдуло с балкона ураганом в Красноярске

05 апреля 2025 в 15:37 Размер текста - 17 +

Мощный ураган сдувает крыши Фото: Илья Наймушин /РИА Новости новость из сюжета Сибирские регионы страдают из-за ураганов Пожилая женщина погибла во время урагана в Красноярске. Ее сдуло с балкона, сообщили в МВД. «По предварительным данным правоохранителей, она упала с балкона 3-го этажа. Полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии», — говорится в издании ТВК. Журналисты ссылаются на собственные источники в МВД. Мощные ураганы начались в регионах Сибири утром 5 апреля. Ветер сдувает крыши домов, автобусные остановки, раздувает пожары. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пожилая женщина погибла во время урагана в Красноярске. Ее сдуло с балкона, сообщили в МВД. «По предварительным данным правоохранителей, она упала с балкона 3-го этажа. Полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии», — говорится в издании ТВК. Журналисты ссылаются на собственные источники в МВД. Мощные ураганы начались в регионах Сибири утром 5 апреля. Ветер сдувает крыши домов, автобусные остановки, раздувает пожары.