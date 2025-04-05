Женщину сдуло с балкона ураганом в Красноярске

Мощный ураган сдувает крыши
новость из сюжетаСибирские регионы страдают из-за ураганов
Пожилая женщина погибла во время урагана в Красноярске. Ее сдуло с балкона, сообщили в МВД.
«По предварительным данным правоохранителей, она упала с балкона 3-го этажа. Полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии», — говорится в издании ТВК. Журналисты ссылаются на собственные источники в МВД.
Мощные ураганы начались в регионах Сибири утром 5 апреля. Ветер сдувает крыши домов, автобусные остановки, раздувает пожары.
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