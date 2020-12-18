Представитель Путина ответил на вопрос о бункере президента

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сайт президента России, путин владимир
Владимир Путин — слишком активный человек для работы из бункера, считает его представитель Фото: Сайт Президента России
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

У президента РФ Владимира Путина нет бункеров. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Это [говорят] те самые анонимы, которым главное что-то нехорошее говорить, придумывают какие-то небылицы. Никаких бункеров нет. Такой активный глава государства, как Путин, не может сидеть ни в каком бункере, это полная ерунда», — заявил он в интервью «Радио КП».

Также Песков подчеркнул, что более активно ездить по стране российский лидер пока что не может. «Но определенные антиэпидемиологические наработки есть, и они позволяют нейтрализовать некоторые риски», — заключил представитель президента.

Слухи о том, что глава государства во время пандемии работает из бункера, ранее опроверг и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. «Президент переехал в свою резиденцию в Подмосковье, в Ново-Огарево, а не в бункер», — уточнял он.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...