Представитель Путина ответил на вопрос о бункере президента

Владимир Путин — слишком активный человек для работы из бункера, считает его представитель Фото: Сайт Президента России

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

У президента РФ Владимира Путина нет бункеров. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Это [говорят] те самые анонимы, которым главное что-то нехорошее говорить, придумывают какие-то небылицы. Никаких бункеров нет. Такой активный глава государства, как Путин, не может сидеть ни в каком бункере, это полная ерунда», — заявил он в интервью «Радио КП».

Также Песков подчеркнул, что более активно ездить по стране российский лидер пока что не может. «Но определенные антиэпидемиологические наработки есть, и они позволяют нейтрализовать некоторые риски», — заключил представитель президента.

Слухи о том, что глава государства во время пандемии работает из бункера, ранее опроверг и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. «Президент переехал в свою резиденцию в Подмосковье, в Ново-Огарево, а не в бункер», — уточнял он.