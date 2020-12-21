Челябинский экс-депутат избежал уголовного наказания

Владимир Чебыкин избежал уголовного наказания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-депутат челябинского заксобрания Владимир Чебыкин, который обвинялся в миллиардном хищении, избежал уголовного наказания. Об этом сообщает пресс-служба Челябинского областного суда.

«29 октября Чебыкин избежал ответственности в Металлургическом районном суде. Прокуратура пыталась обжаловать это постановление, но оно было оставлено без изменения. Уголовное дело прекращено», — указывает пресс-служба суда. В ведомстве добавили, что Чебыкину назначен штраф в размере 200 тысяч рублей.

Гендиректор ООО «Тепловые электрические сети и системы» («ТЭСиС») Чебыкин обвинялся в незаконном предпринимательстве, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ). По версии следствия, это принесло ему почти миллиардный доход.

Чебыкин был депутатом заксобрания с 2015 по 2020 годы. В новый состав ЗСО он баллотироваться не стал. Это было связано с тем, что в отношении него было возбуждено уголовное дело. Получить комментарий Чебыкина не удалось.