01 октября 2020

Челябинский экс-депутат обвиняется в миллиардном хищении

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Внеочередная конференция челябинского регионального отделения партии Единая Россия. Челябинск, чебыкин владимир
Для Владимира Чебыкина настает сложное время Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске направлено в суд уголовное дело гендиректора ООО «Тепловые электрические сети и системы» и экс-депутата заксобрания области Владимира Чебыкина. По версии следствия, незаконное предпринимательство принесло ему почти миллиардный доход, сообщили URA.RU в прокуратуре Челябинской области.

«По версии следствия, обвиняемый с 2016 по 2019 год, не имея лицензии, осуществлял предпринимательскую деятельность. Она была связана с эксплуатацией 27 опасных производственных объектов — сетей газопотребления и систем теплоснабжения. В результате своей незаконной деятельности он получил доход свыше 898 млн рублей», — пояснили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено. Материалы направлены в суд, добавили в прокуратуре. Сам Чебыкин на звонок URA.RU не ответил.

«ТЭСиС» занимается модернизацией муниципальных котельных. В 2014 году, согласно сервису СБИС, выручка компании превысила 930 млн рублей. С 2018 года фирма начала показывать убытки, тогда же было возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств. Год назад силовики провели обыски в квартире Чебыкина и в его офисе, было возбуждено уголовное дело из-за незаконного предпринимательства.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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