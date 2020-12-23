Светлана Пескишева намекнула, что малоимущие семьи не смогут получить подарки для детей в соцзащите Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Экс-сотрудник Управления образования Селтинского района Удмуртии Светлана Пескишева посоветовала малоимущим семьям не рассчитывать на помощь государства в новогодние праздники. Таким образом она ответила на вопрос местной жительнице о возможности получения подарка из соцзащиты.

«Все каких-то денег ждут подарков. Как родили, так и обеспечивайте», — написала Пескишева в паблике «Отзывы|Ува» во «Вконтакте». Также она поинтересовалась, для государства ли рожают детей. Затем комментарий удалили.

В разговоре с изданием «Подъем» женщина сообщила, что работает в Центре социального обслуживания. Она оправдалась, что не писала подобных комментариев, а напротив сообщила, что сейчас «государство хорошо помогает», а затем ее страницу могли взломать.

Один из жителей Андрей Мерзляков написал в социальной сети обращение к главе Селтинского района Василию Протопопову. Он поинтересовался, почему в государственных учреждениях, которые контактируют с детьми, работают такие люди, как Пескишева, передает агентство Nation News.

Ранее экс-директор департамента молодежной политики Свердловской области на встрече с молодыми уральцами в Кировграде заявила, что государство ничего не должно детям, поскольку «не просило родителей их рожать». На это происшествие обратили внимание не только в местном правительстве, но и в «Единой России» и парламенте.

Светлана Пескишева ответила на какую помощь могут рассчитывать малоимущие семьи Скрин: издание «Подъем»