В мэрии ХМАО прошли обыски с подачи депутата Госдумы

В обысках в мэрии Кондинского района принимал участие ОМОН Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В администрации Кондинского района прошли обыски с участием ОМОН в рамках расследования уголовного дела по злоупотреблению чиновниками должностными полномочиями. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета ХМАО.

По версии следствия, в мэрии на протяжении четырех лет, начиная с 2015 года, не принимали никаких мер к расторжению договора с компанией «Междуреченские коммунальные системы», которая занималась подачей тепла в поселения. У предпринимателей за это время скопились огромные долги перед муниципалитетом за использованную нефть. Ущерб оценивается в 314 миллионов рублей. «В настоящее время по месту жительства должностных лиц администрации и ООО „МКС“, а также в самой администрации Кондинского района при поддержке ОМОН Управления Росгвардии по ХМАО-Югре, следователями совместно с сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по ХМАО-Югре проводятся обыски с целью обнаружения и изъятия документации и иных предметов, имеющих значение для уголовного дела», — сообщили в пресс-службе СК по ХМАО.

Глава Кондинского района Анатолий Дубовик не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Источник URA.RU в мэрии считает, что возбуждение уголовного дело носит политический характер. «Абсолютно спокойная атмосфера, мы уже прошли все проверки всех инстанций и никаких нарушений не было. Жаль только, что подобные мероприятия отвлекают от работы и откровенно мешают заниматься проблемами территории. В этот раз в ситуацию вмешался депутат Госдумы Евгений Марков, что и привело к тому, что силовики захотели бодро отрапортовать в Москву», — считает инсайдер. Сам Марков подтвердил URA.RU, что отправлял запросы в правоохранительные органы. «Я отправил запросы в прокуратуру и следственный комитет и эти факты подтвердились. Пусть органы занимаются своей работой», — заявил депутат.