Звание Мисс Екатеринбург Елизавета Аниховская получила в 2016 году Фото: Александр Мамаев © URA.RU

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На Елизавету Аниховскую, мисс Екатеринбург 2016 года, составили административный протокол за нарушение масочного режима в автобусе по дороге из Асбеста. Девушка отказалась подписывать документ, поскольку считает, что без маски она пробыла недолго, а рядом с ней никого не было. О скандальной ситуации Аниховская сообщила в своем аккаунте Instagram.

Девушка сообщила подписчикам, что плохо себя чувствовала, поэтому вынужденно оказалась без средства защиты. «Я сняла маску на несколько минут, потому что было трудно дышать. Рядом со мной не было людей, автобус был полупустой. Вывели и начали выписывать штраф», — со слезами в голосе рассказывает Елизавета Аниховская.

В полицейской машине девушка пыталась объяснить стражам порядка, что угрозы не представляла. «Нарушение из-за того, что вы были в общественном транспорте без маски», — пояснил ей представитель МВД. Процедура оформления протокола затянулась, автобус все это время ожидал. Когда девушка вернулась за вещами, пассажиры «начали все орать» и обвинять ее в нарушении правил.

Будет ли оштрафованная обжаловать протокол, и последует ли разбирательство в суде пока неизвестно. На момент публикации Аниховская не ответила на сообщение корреспондента URA.RU.

За нахождение без маски в транспорте, общественном месте, максимальный штраф для граждан — 30 тысяч рублей (ст. 20.6.1 КоАП РФ). Ранее URA.RU писало, что получить штраф можно и находясь без маски дома.