Помощники, ухаживающие за психически нездоровыми людьми, буду получать деньги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае людей с психическими нарушениями отправят в семьи. Об этом говорится в приказе министерства социального развития края. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе указано, что в 2021 году в крае реализуется технология «Семья для инвалида 2021» для реабилитации лиц с психическими отклонениями. «Технология „Семья для инвалида“ — замещающая стационар форма соцобслуживания, направленная на социализацию», — поясняется в приказе минсоцразвития Прикамья.

Уточняется, что попасть в семьи смогут лица, «сохранившие реабилитационный потенциал и изъявившие желание проживать в условиях семьи». Взять домой воспитанника психинтерната может любой желающий (так называемый кандидат в помощники), но при определенных условиях. Кандидатом может быть только дееспособный гражданин не старше 65 лет, не являющийся близким родственником подопечного (родители, дети, дедушки, бабушки, братья, сестры) или его супругом.

Принять в семью можно не более двух подопечных. Помощники обязаны совместно проживать с психически нездоровыми людьми и проводить с ними реабилитационные мероприятия. За это им будут ежемесячно выплачивать 5000 рублей.