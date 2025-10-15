Более 300 молодых коров отправились из Пермского края в Казахстан

С 1 января по 15 октября 2025 года из Пермского края вывезено 344 головы крупного рогатого скота в Казахстан. Об этом сообщается на сайте регионального управления Россельхознадзора.
«Так, в октябре специалисты Управления проконтролировали соблюдение ветеринарно-санитарных условий при погрузке 184 голов племенных нетелей, предназначенных для дальнейшей отправки из Пермского края в Республику Казахстан. Весь КРС признан соответствующим требованиям страны — импортера», — сообщает ведомство.
Сотрудники провели осмотр животных, сверку идентификационных номеров на ушных бирках с данными, указанными в ветсвидетельстве, проверили условия перевозки. Также была проведена проверка состояния животных и возможность их дальнейшего перемещения.
Ранее URA.RU сообщало, что Пермский зоопарк получил штраф от регионального управления Россельхознадзора. Руководство зверинца обвинили по ч. 2 ст. 8.53 КоАП РФ, которая говорит о нарушениях при содержании животных. Было установлено, что в учреждение поступили львы без ветеринарных сопроводительных документов, а также отсутствовали документы, подтверждающие проведение карантина.
