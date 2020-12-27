Российская вакцина от коронавируса подверглась бешеным нападкам. Заявление Кремля

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Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков отметил, что российская вакцина от COVID стала одной из самых востребованных в мире Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Российская вакцина от коронавируса подверглась бешеным нападкам и массированным атака недобросовестной конкуренции. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы столкнулись с вами с весьма массивными проявлениями недобросовестной конкуренции. Давайте вспомним, какие нападки имели место в отношении „Спутника“. Совершенно бешеные», — сказал Песков в интервью Владимиру Соловьеву для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Несмотря на это, «Спутник V» стал одной из самых востребованных вакцин в мире, отметил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее глава Минздрава РФ Владимир Мурашко заявил, что вакцина «Спутник V» безопасна для людей старше 60 лет, передает «Царьград». Уже с 27 декабря в Москве начнется вакцинация этой категории населения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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