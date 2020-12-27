В ХМАО из-за COVID начались проблемы с общественным транспортом

Из-за эпидемии коронавируса начались проблемы с общественным транспортом в крупном городе ХМАО — Нижневартовске. Об этом жители, опоздавшие сегодня на работу, рассказывают в социальных сетях.
«Мы предоставлены сами себе. До работы добраться невозможно вовремя! Когда наведете порядок? … Сегодня утром невозможно было уехать и пришлось бежать пешком. Приходиться подолгу стоять на ваших неотапливаемых остановках!» — пишет анонимный пользователь в городском паблике «ЧП [В] Нижневартовске» «ВКонтакте».
По словам официального представителя администрации Нижневартовска в социальных сетях, проблема с общественным транспортом связана с эпидемией коронавируса. «Пандемия внесла свои коррективы в работу общественного транспорта. В связи с нестабильным пассажиропотоком и нехваткой водительского состава два частных перевозчика остановили работу. Сейчас мы прорабатываем дополнительные меры по улучшению транспортной доступности жителей новых микрорайонов города», — сказано в ответе администрации города.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске в следующем году начнется масштабная модернизация общественного транспорта. Город стал первым муниципальным образованием в ХМАО, где будут отдельные полосы для автобусов. В планах также новые остановки, цифровое оборудование и ряд других изменений.
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