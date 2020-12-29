Список открытых и закрытых мест в ХМАО на время пандемии
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
В ХМАО из-за ухудшения ситуации с коронавирусом губернатор округа Наталья Комарова распорядилась приостановить проведение культурно-развлекательных мероприятий до 11 января 2021 года. URA.RU собрало актуальный список мест, которые будут работать в Югре на время пандемии.
В ХМАО открыты:
- учреждения культуры для индивидуальных занятий, репетиций; проведение экскурсий на открытом воздухе до 5 человек;
- спа-салоны, массажные салоны, солярии, сауны и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением бань общего пользования;
- организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере торговли и услуг;
- заведения общепита с 06:00 часов до 23:00 часов;
- образовательные организации;
- гостиницы, хостелы, иные организации, обеспечивающие временное размещение;
- кинотеатры, при условии заполняемости не более 50% мест;
- больницы, поликлиники.
Закрыты:
- детские игровые комнаты, иные развлекательные центры для детей, в том числе находящихся на территории торговых развлекательных центров;
- развлекательные и досуговые заведения (за исключением кинотеатров, при условии их заполняемости не более 50% мест);
- организации, предоставляющие услуги по курению кальяна.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО введены коронавирусные ограничения до конца января. Губернатор ХМАО Наталья Комарова продлила режим самоизоляции до 31 января 2021 года для югорчан, входящих в группу риска.
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