29 декабря 2020
28 декабря 2020

Что открыто и что закрыто на время новогодних праздников в ХМАО. Список

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новогоднее оформление. Тюмень, елка, новогодние украшения, новогодняя елка, с новым годом, новый год, новогоднее оформление, новогодняя иллюминация
Список открытых и закрытых мест в ХМАО на время пандемии Фото: Денис Моргунов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В ХМАО из-за ухудшения ситуации с коронавирусом губернатор округа Наталья Комарова распорядилась приостановить проведение культурно-развлекательных мероприятий до 11 января 2021 года. URA.RU собрало актуальный список мест, которые будут работать в Югре на время пандемии.

В ХМАО открыты:

  • учреждения культуры для индивидуальных занятий, репетиций; проведение экскурсий на открытом воздухе до 5 человек;
  • спа-салоны, массажные салоны, солярии, сауны и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением бань общего пользования;
  • организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере торговли и услуг;
  • заведения общепита с 06:00 часов до 23:00 часов;
  • образовательные организации;
  • гостиницы, хостелы, иные организации, обеспечивающие временное размещение;
  • кинотеатры, при условии заполняемости не более 50% мест;
  • больницы, поликлиники.

Закрыты:

  • детские игровые комнаты, иные развлекательные центры для детей, в том числе находящихся на территории торговых развлекательных центров;
  • развлекательные и досуговые заведения (за исключением кинотеатров, при условии их заполняемости не более 50% мест);
  • организации, предоставляющие услуги по курению кальяна.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО введены коронавирусные ограничения до конца января. Губернатор ХМАО Наталья Комарова продлила режим самоизоляции до 31 января 2021 года для югорчан, входящих в группу риска.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...