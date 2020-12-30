В ХМАО из-за пандемии ужесточат контроль в новогодние праздники

В ХМАО к Новому году усилят контроль в общественных местах Фото: Алексей Андронов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом усилят контроль за местами массового скопления людей. Эту информацию URA.RU подтвердили несколько муниципалитетов округа.

«Эпидемиологическая обстановка остается достаточно сложной. Поэтому сформированы группы контроля, которые будут отслеживать соблюдение ограничительных мер в общественных местах города. Также система видеонаблюдения настроена на видеофиксацию скоплений граждан», — говорят в администрации Ханты-Мансийска. В мэрии Сургута также подтвердили, что в городе усилят контрольные мероприятия. «Особое внимание было уделено проверкам, связанным с соблюдением масочного режима в общественном транспорте и такси», — говорят в администрации Сургута.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова на заседании оперштаба предупредила жителей округа, что особое внимание будет уделено общественному транспорту, торговым центрам, магазинам, а также каткам и ледовым городкам. «Лучший способ защитить себя и близких от инфекции — это остаться дома и провести праздники в семейном кругу», — заключила губернатор.

Ранее URA.RU составило список мест, которые будут закрыты на время новогодних праздников в ХМАО. Эти ограничения действуют до 11 января 2021 года.