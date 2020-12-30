Близкие убитых в Грозном боевиков предъявили требования Кадырову

Братские тейпы требуют от Рамзана Кадырова доказательства причастности убитых к терроризму Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

В Ингушетии потребовали от главы Чечни Рамзана Кадырова доказательства причастности убитых братьев Тимурзиевых к терроризму. Кроме того, родственники просят Кадырова выдать тела убитых и освободить их семью, которая на данный момент задержана. Об этом заявил общественный деятель Сараждин Султыгов.

«Во-первых, убитые в Грозном — это наши люди, и если они действительно были террористами, то опубликуйте доказательства, ведь должно быть видео. Во-вторых, вы не по праву удерживаете родителей и сестру убитых, мы требуем их отпустить. И в-третьих, выдайте нам тела убитых и дайте похоронить их как полагается», — говорит Султыгов в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале The Magas Times. Он также добавил, что это позиция братских тейпов Тимурзиевых и Султыговых.

Ранее в центре Грозного произошло нападение на сотрудников правоохранительных органов, входе которого погибли двое полицейских. Нападавшими оказались уроженцы Ингушетии Хасан и Хусейн Тимурзиевы, которые переехали в республику в 2012 году. Их обвинили в терроризме.