Кадыров обратился к родственникам убитых в Грозном боевиков

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров назвал заявление родственников убитых в Грозном безответственным. Об этом глава региона заявил во время совещания правительства в Грозном.
Ранее в Грозном два человека напали на сотрудников ППС и пытались отобрать у них оружие. Один полицейский погиб, а нападавшие были ликвидированы. Родственники погибших преступников потребовали доказательств причастности нападавших к террористам.
«В центре Грозного подло убили одного из наших товарищей, еще один ранен. Враги Аллаха совершили эту подлость, их родственники думают, что можно делать безответственные заявления», — заявил Кадыров. По его словам, родственники убитых должны были выразить соболезнование семье полицейского.
Кадыров уверен, что родственники убийц своими заявлениями поддерживают терроризм. Глава республики поручил правоохранительным органам провести проверку их слов.
Нападение на сотрудников полиции в центре Грозного произошло 28 декабря. Нападавшие были вооружены ножами, полицейские открыли по ним огонь, передает RT.
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