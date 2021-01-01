В Грузии объяснили, почему страна обижена на Россию

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Евромайдан. Киев, флаг украины, саакашвили михаил
Команду Михаила Саакашвили назвали виновной в нелюбви Грузии к России Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Политика команды экс-президента Грузии Михаила Саакашвили сформировала стереотипы о России, которые стали причиной нелюбви к государству. Об этом сообщила экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе.

«В Грузии есть обида на Россию, хотя есть и субъективный фактор, когда политики стремятся переложить на Россию буквально все проблемы. <…> Этому в свое время способствовала политика „Национального движения“ и Михаила Саакашвили. Тогда же появился такой „антирусский тренд“, сложился стереотип, в котором затерялся здравый смысл», — заявила «Коммерсанту» Бурджанадзе.

По ее словам, заблуждения о России особенно распространены среди молодежи «Сейчас [партия] „Грузинская мечта“ повторяет политику Саакашвили во многих областях, причем берет только плохое. У него они переняли и тренд — если хочешь дискредитировать политика, нужно назвать его прорусским», — добавила экс-спикер парламента. Сама она уверена, что Грузия должна наладить диалог с Россией.

Партия «Грузинская мечта» одержала победу на выборах в ноябре 2020 года. Саакашвили назвал их «войной». А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Россия использует военную мощь против Грузии, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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