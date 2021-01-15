Сообщник экс-главы Свердловской железной дороги пойдет под суд

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении Сергея Петрыкина. Он является руководителем фирмы «СВСторойСервис», через которую шли подряды Свердловской железной дороги, когда ее возглавлял Алексей Миронов, обвиненный во взятках и покончивший с собой. Петрыкин обвиняется во взятке в 19 млн рублей, а также в особо крупном мошенничестве.
«По версии следствия, в 2016—2019 годах обвиняемый дал взятку руководителю филиала ОАО „РЖД“ в виде оказания услуг по строительству жилого дома (речь о коттедже на Рублевском шоссе) и оплате дизайн проекта стоимостью более 19 млн рублей, — сообщили URA.RU в Уральской транспортной прокуратуре. — Кроме этого, ему вменяется хищение щебня, принадлежащего железнодорожному предприятию, стоимостью более 4,5 млн. рублей».
Как сообщили агентству в транспортной прокуратуре, после вручения Петрыкину копии обвинительного заключения его уголовное дело будет направлено в суд.
Строитель из Тулы Сергей Петрыкин был задержан 18 февраля 2019 года — в тот же день, когда начальника СвЖД Алексея Миронова, задержанного ранее, отпустили под домашний арест. В дальнейшем Петрыкина этапировали в СИЗО №1 Екатеринбурга, где он и находился до 17 апреля 2019 год, когда его отпустили на свободу с запретом на определенные действия. Таким образом, расследование дела Петрыкина длилось почти два года.
Начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов был задержан 13 декабря 2018 года по обвинению во взятке. Он был отправлен в СИЗО, позже суд отпустил его под залог в 5 млн рублей. Внеся его, Миронов уехал в Москву, где покончил с собой.
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