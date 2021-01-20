20 января 2021
19 января 2021

Бульдозериста, убившего рабочего в ЯНАО, не стали лишать свободы

© Служба новостей «URA.RU»
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Посещение УТЗ. Вексельберг и Куйвашев. Екатеринбург, тросы, крюки
Трос для буксировки сорвался с бульдозера и убил находившегося рядом человека Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Машинист бульдозера, виновный в гибели рабочего в городе Губкинском Ямало-Ненецкого автономного округа, получил наказание в виде года ограничения свободы. По сообщению следственного управления СКР по ЯНАО, мужчину признали виновным в причинении смерти по неосторожности.

«Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы», — говорится в сообщении ведомства. 65-летний бульдозерист признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По информации СКР, 15 мая этого года в промзоне Губкинского машинист бульдозера KOMATSU попытался вытащить застрявший грузовой автомобиль MAN, для чего закрепил трос на не предназначенных для этого рыхлителях земли. Трос сорвался, ударив находившегося в опасной близости рабочего в живот свободным концом.

От полученных тяжелых травм пострадавший спустя три недели скончался в больнице. В вину бульдозеристу поставили то, что он, взяв грузовик на прицеп, не проверил исправность буксирных средств и допустил нахождение человека в опасной близости от буксировочного каната.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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