Бульдозериста, убившего рабочего в ЯНАО, не стали лишать свободы

Машинист бульдозера, виновный в гибели рабочего в городе Губкинском Ямало-Ненецкого автономного округа, получил наказание в виде года ограничения свободы. По сообщению следственного управления СКР по ЯНАО, мужчину признали виновным в причинении смерти по неосторожности.
«Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы», — говорится в сообщении ведомства. 65-летний бульдозерист признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
По информации СКР, 15 мая этого года в промзоне Губкинского машинист бульдозера KOMATSU попытался вытащить застрявший грузовой автомобиль MAN, для чего закрепил трос на не предназначенных для этого рыхлителях земли. Трос сорвался, ударив находившегося в опасной близости рабочего в живот свободным концом.
От полученных тяжелых травм пострадавший спустя три недели скончался в больнице. В вину бульдозеристу поставили то, что он, взяв грузовик на прицеп, не проверил исправность буксирных средств и допустил нахождение человека в опасной близости от буксировочного каната.
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