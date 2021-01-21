Политологи раскрыли, кто попадет под санкции из-за Навального

Самая болезненная составляющая, куда реально может быть направлен удар, это «Северный-потом 2». Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Европа будет вводить санкции против «Северного потока — 2», нефтяных и IT-компаний. Также под ограничения могут попасть Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и российские олигархи. Таким мнением в беседе с URA.RU поделились политологи.

«Мир обменялся сигналами с Россией. Европа и Америка дали понять свою позицию по поводу ареста Навального. А дальше будут бить по актуальным сейчас вещам. „Северный поток-2“ точно, я думаю, пойдут угрозы в адрес компаний, которые очень плотно работают с европейскими рынками. Это могут быть IT-компании, нефтяные. Найдут какие-то нюансы, связанные с транспортировкой газа по альтернативным потокам», — рассказал политолог Сергей Маркелов. По его словам, сейчас уже запрещено слишком многое, остается искать совсем эксклюзивные вещи.

По словам президента центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова, список тех, кто может попасть под санкции уже известен. «Есть список, который составил сам Навальный перед тем, как прилететь из Германии в РФ. В него входят такие люди как Усманов и Абрамович (миллиардеры), я так понимаю Костин (глава банка ВТБ), также там фигурирует вообще специфический товарищ ведущий Соловьем и Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, который, судя по всему, у нас теперь отвечает за главу Совбеза. Список понятен. Другое дело, что он очень специфический», — рассказал он. Абзалов считает, что санкции могут привести к серьезным последствиям, например, сказаться на облигациях и ценных бумагах.

Ранее стало известно, что Европарламент принял антироссийскую резолюцию из-за дела блогера Алексея Навального. От европейских лидеров потребовали помешать строительству газопровода «Северный поток — 2», а также ужесточить санкции против России.