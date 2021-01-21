Губернатор Дмитрий Артюхов обозначил две ключевые проблемы региона
Дмитрий Артюхов выступил на коллегии МВД — руководитель строительства Губкинского лишился поста — в новый департамент назначен руководитель — машиниста бульдозера не стали лишать свободы за смерть рабочего. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 22 января — в обзоре URA.RU:
Глава округа обозначил две главные проблемы
- Губернатор Дмитрий Артюхов на заседании ямальской коллегии УМВД России обозначил две главные проблемы округа: киберпреступность и число погибших и пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.
Уволен руководитель управления строительством
- С начальником управления организации строительства мэрии Губкинского Ильей Миклиным, который курировал ремонт дорог и возведение всех капитальных объектов города, не стали продлевать контракт из-за того, что он не справился с работой.
Назначен руководитель нового департамента
- Руководителем департамента внутренней политики Нового Уренгоя назначена Лариса Фесикова. Ранее она работала заместителем генерального директора по маркетингу ОГТРК «Ямал-Регион».
Бульдозериста не стали сажать в тюрьму за смерть рабочего
- Машинист бульдозера, виновный в гибели рабочего в Губкинском, получил наказание в виде года ограничения свободы. По сообщению следственного управления СКР по ЯНАО, мужчину признали виновным в причинении смерти по неосторожности.
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