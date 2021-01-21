21 января 2021
20 января 2021

Самое актуальное в ЯНАО на 22 января. Глава округа назвал главные проблемы, департамент внутренней политики возглавила журналистка

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Салехард, жест руками, артюхов дмитрий
Губернатор Дмитрий Артюхов обозначил две ключевые проблемы региона Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Дмитрий Артюхов выступил на коллегии МВД — руководитель строительства Губкинского лишился поста — в новый департамент назначен руководитель — машиниста бульдозера не стали лишать свободы за смерть рабочего. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 22 января — в обзоре URA.RU:

Глава округа обозначил две главные проблемы

  • Губернатор Дмитрий Артюхов на заседании ямальской коллегии УМВД России обозначил две главные проблемы округа: киберпреступность и число погибших и пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

Уволен руководитель управления строительством

  • С начальником управления организации строительства мэрии Губкинского Ильей Миклиным, который курировал ремонт дорог и возведение всех капитальных объектов города, не стали продлевать контракт из-за того, что он не справился с работой.

Назначен руководитель нового департамента

  • Руководителем департамента внутренней политики Нового Уренгоя назначена Лариса Фесикова. Ранее она работала заместителем генерального директора по маркетингу ОГТРК «Ямал-Регион».

Бульдозериста не стали сажать в тюрьму за смерть рабочего

  • Машинист бульдозера, виновный в гибели рабочего в Губкинском, получил наказание в виде года ограничения свободы. По сообщению следственного управления СКР по ЯНАО, мужчину признали виновным в причинении смерти по неосторожности.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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