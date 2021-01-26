26 января 2021

В Свердловскую область поступит второй тип вакцины от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация от COVID-19. Магнитогорск, ампула, covid19, коронавирус, ковид, гам-ковид-вак
Вакцину получат свердловчане с тяжелыми заболеваниями Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Свердловскую область в ближайшее время поступит второй вид вакцины от коронавируса. Об этом сообщила и. о. заместителя министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева.

По словам замминистра, партия вакцины «ЭпиВаккорона» поступит в регион «сегодня — завтра». Она уточнила, что пока в регионе готовятся принять две тысячи доз. «Вакцина рекомендована при тяжелых заболеваниях», — уточнила она особенности ее применения. В частности, такую вакцину могут получить жители региона с онкологическими заболеваниями.

Всего в Свердловской области привито от коронавируса более 14 тысяч человек. По словам Ютяевой, у жителей региона не отмечалось тяжелых побочных эффектов после прививки.

Ранее сообщалось о поступлении крупной партии вакцины «Спутник V» в 40 тысяч доз. Всего в регионе планируется привить 60% взрослого населения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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