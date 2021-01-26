В Свердловскую область поступит второй тип вакцины от COVID

Вакцину получат свердловчане с тяжелыми заболеваниями Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловскую область в ближайшее время поступит второй вид вакцины от коронавируса. Об этом сообщила и. о. заместителя министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева.

По словам замминистра, партия вакцины «ЭпиВаккорона» поступит в регион «сегодня — завтра». Она уточнила, что пока в регионе готовятся принять две тысячи доз. «Вакцина рекомендована при тяжелых заболеваниях», — уточнила она особенности ее применения. В частности, такую вакцину могут получить жители региона с онкологическими заболеваниями.

Всего в Свердловской области привито от коронавируса более 14 тысяч человек. По словам Ютяевой, у жителей региона не отмечалось тяжелых побочных эффектов после прививки.

Ранее сообщалось о поступлении крупной партии вакцины «Спутник V» в 40 тысяч доз. Всего в регионе планируется привить 60% взрослого населения.