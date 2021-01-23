В Свердловскую область прибыла крупная партия вакцины от COVID

В Свердловскую область привезли 40 тысяч доз вакцины Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловскую область прибыла партия вакцины от коронавируса в количестве 40 тысяч доз. Об этом сообщил глава региона Евгений Куйвашев в своем Instagram.

«Партия в 40 тысяч доз отечественной вакцины от коронавируса доставлена сегодня в Свердловскую область. На данный момент это самая крупная поставка в наш регион. Но мы ожидаем, что дальше объемы будут только расти. Уже с понедельника препарат отправится в муниципалитеты, где развернуты пункты вакцинации, полностью готовые к массовой прививочной кампании», — написал губернатор.

Евгений Куйвашев объявил, что теперь вакцину сможет поставить любой желающий житель региона. Записаться на прививку можно на сайтах больниц, по единому номеру 122 и в тестовом режиме на Госуслугах.

Ранее URA.RU сообщало, что в регионе заканчивается вакцина от коронавируса. Новая партия должна была состоять из 60 тысяч доз.