23 января 2021
22 января 2021

В Свердловскую область прибыла крупная партия вакцины от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Доставка вакцины от гриппа для детей. Екатеринбург, госзакупки, вакцина, вакцина от гриппа
В Свердловскую область привезли 40 тысяч доз вакцины Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Свердловскую область прибыла партия вакцины от коронавируса в количестве 40 тысяч доз. Об этом сообщил глава региона Евгений Куйвашев в своем Instagram.

«Партия в 40 тысяч доз отечественной вакцины от коронавируса доставлена сегодня в Свердловскую область. На данный момент это самая крупная поставка в наш регион. Но мы ожидаем, что дальше объемы будут только расти. Уже с понедельника препарат отправится в муниципалитеты, где развернуты пункты вакцинации, полностью готовые к массовой прививочной кампании», — написал губернатор.

Евгений Куйвашев объявил, что теперь вакцину сможет поставить любой желающий житель региона. Записаться на прививку можно на сайтах больниц, по единому номеру 122 и в тестовом режиме на Госуслугах.

Ранее URA.RU сообщало, что в регионе заканчивается вакцина от коронавируса. Новая партия должна была состоять из 60 тысяч доз.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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