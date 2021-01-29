На борьбу с огнем у пожарных ушло 40 минут Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Пять человек, из которых четверо — дети, пострадали при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге. Возгорание произошло утром 30 января на улице Калинина, 74.

«На площади 12 квадратных метров горела квартира на первом этаже двухэтажного жилого дома барачного типа», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. Девять человек пожарные вывели из горящего здания, одного сняли с балкона второго этажа.

Пожарные справились с огнем в течение 40 минут. Разборка сгоревших конструкций на месте происшествия была завершена в 09:38 по местному времени. В тушении пожара были задействованы семь единиц пожарной техники и 43 спасателя.

«В результате пожара пострадали 5 человек, из них 4 детей. Все были спасены пожарными из горящей квартиры и в дальнейшем госпитализированы», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС области. Причина пожара устанавливается.

Пожар начался утром в двухэтажном бараке на улице Калинина