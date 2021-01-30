Фотокорреспондент URA.RU задержан на митинге в Магнитогорске

Илью Московца задержали во время несогласованной акции протеста в Магнитогорске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

В Магнитогорске — втором по величие городе Челябинской области — на несогласованной акции задержан фотокорреспондент издания «Верстов.Инфо» и внештатный фотограф URA.RU Илья Московец. Об этом URA.RU сообщил сам Московец.

«Я снимал. Когда начались задержания, ко мне подошел один из руководителей магнитогорского ОМОН. Он попросил показать документы и разрешил снимать» — говорит Московец URA.RU. Он также уточнил, что позже появился другой полицейский. «Он потребовал документы на фотоаппарат, которых у меня не было. Сейчас нахожусь в микроавтобусе».

Редактор агентства «Верстов.Инфо» Павел Верстов сообщил URA.RU, что сейчас пытается решить вопрос по освобождению Московца. Официальной информации о задержании пока нет. По данным ОВД-инфо. в Магнитогорске задержаны 13 человек. Данных о количестве участников сегодняшней несогласованной акции протеста в Магнитогорске пока нет. 23 января на аналогичный митинг в Магнитогорске пришли от 300 до 800 человек (по информации источников из власти и силовых структур соответственно). Заявок на проведение акций 23-го и 31-го числа не подавалось.

Блогера Алексея Навального задержали после возвращения из Германии в столичном аэропорту Шереметьево за многократные нарушения условий испытательного срока по «делу Ив Роше». Суд принял решение о его аресте, ФСИН просит заменить блогеру условный срок на реальный. После ареста блогера вышел его фильм о «дворце» под Геленджиком. Утверждалось, что недвижимость имеет отношение к президенту РФ Владимиру Путину. Путин эти данные опроверг, а олигарх Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром объекта.