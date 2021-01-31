В ХМАО ожидается плюсовая температура

В ХМАО 7 февраля ожидается +1 градус Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ХМАО ожидается аномальное потепление до +1 градуса к концу недели. Соответствующий прогноз озвучили сервисы Gismeteo и «Яндекс.Погода».

«Днем средняя температура воздуха в округе составит от -6 до -11 градусов, к концу недели ожидается потепление до +1 градуса. Давление умеренное, ветра переменных направлений с порывами до 16 м/с. Всю неделю пасмурно, переменный снег», — прогнозируют синоптики.

В течение недели температура в Ханты-Мансийске днем будет колебаться от -7 до -13 градусов, а в воскресенье поднимется до нуля. Ожидается пасмурная погода и переменный снег с порывами ветра до 14 м/с. В Сургуте температура днем 8-12 градусов ниже нуля с потеплением до +1 градуса на выходных. Всю неделю облачно с ветром до 10 м/с, в воскресенье возможен снег с дождем. В Нижневартовске днем от -8 до -11 градусов, к концу недели также потеплеет до +1 градуса, будет облачно, переменный снег и порывы ветра до 16 м/с.

Ранее URA.RU писало, что синоптики сообщили о раннем наступлении весны в России. Специалисты считают, что весна может установиться уже к концу марта.