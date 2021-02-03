03 февраля 2021

В челябинской больнице после исхода медиков отстранили главврача

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие медцентра для пациентов с COVID-19. Краснотурьинск, Свердловская область, краснотурьинск, больница, медцентр, медицинский центр спасения
Верхнеуральские медики пока побеждают в конфликте с главврачом (фото из архива) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Главврач Верхнеуральской районной больницы, откуда массово увольняются врачи, отстранена от работы. Об этом сообщили URA.RU в правительстве Челябинской области. Перед этим, вслед за тремя хирургами, покинуть возглавляемое Натальей Кузякиной лечебное учреждение пожелали еще два десятка медиков.

«Пообщалась с сотрудниками больницы в Верхнеуральске, получила несколько обращений по поводу деятельности главного врача. Она отстранена от работы с завтрашнего дня до завершения проверки, которую начал областной минздрав», — цитирует первого вице-губернатора Ирину Гехт пресс-служба правительства региона.

После того как три хирурга решили уволиться из-за конфликта с руководителем больницы, в Верхнеуральск по поручению Гехт выехал замминистра здравоохранения региона Евгений Ванин. Он поговорил с персоналом и попросил хирургов отработать хотя бы две недели. Два хирурга согласились отработать две недели, но увольняться не передумали.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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