В челябинской больнице после исхода медиков отстранили главврача

Верхнеуральские медики пока побеждают в конфликте с главврачом (фото из архива) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Главврач Верхнеуральской районной больницы, откуда массово увольняются врачи, отстранена от работы. Об этом сообщили URA.RU в правительстве Челябинской области. Перед этим, вслед за тремя хирургами, покинуть возглавляемое Натальей Кузякиной лечебное учреждение пожелали еще два десятка медиков.

«Пообщалась с сотрудниками больницы в Верхнеуральске, получила несколько обращений по поводу деятельности главного врача. Она отстранена от работы с завтрашнего дня до завершения проверки, которую начал областной минздрав», — цитирует первого вице-губернатора Ирину Гехт пресс-служба правительства региона.

После того как три хирурга решили уволиться из-за конфликта с руководителем больницы, в Верхнеуральск по поручению Гехт выехал замминистра здравоохранения региона Евгений Ванин. Он поговорил с персоналом и попросил хирургов отработать хотя бы две недели. Два хирурга согласились отработать две недели, но увольняться не передумали.