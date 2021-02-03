Заявление об уходе готовы написать сразу два десятка медиков, утверждает инсайдер Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Вслед за тремя хирургами, подавшими заявление на увольнение из-за конфликта с главврачом, из районной больницы Верхнеуральска (Челябинская область) готовы уволиться еще 18 медиков. Об этом заявил URA.RU один из врачей.

«Одному из нас заявление подписали еще вчера. Двоих Ванин [замминистра здравоохранения области — ред.] сегодня попросил доработать две недели и подумать о компромиссе с главврачом. После этого он пообщался с другими медиками и поехал в Челябинск с докладом», — рассказал URA.RU доктор, попросивший не называть его имени. По его словам, на сегодня заявили о готовности уйти из больницы еще 18 медиков. «Кроме того, подготовлено письмо руководству области. Но там еще не все подписи собраны, и оно не отправлено», — добавил врач.

«Я еще не знаю результаты работы комиссии, сама больница подчиняется минздраву области. Сегодня в больнице прошло собрание, где разбиралась эта ситуация. По моим данным, что касается среднего и младшего медперсонала, подобного конфликта нет», — сказал URA.RU глава района Сергей Айбулатов.

Приезжавший в Верхнеуральск замминистра здравоохранения региона Евгений Ванин отказался комментировать ситуацию. «Обращайтесь в пресс-службу министерства, там вам все сделают», — заявил он URA.RU. В пресс-службе, в свою очередь, пообещали подготовить комментарий позже. В приемной главврача больницы Натальи Кузякиной на звонок корреспондента URA.RU не ответили.

Три хирурга решили уволиться из-за конфликта с руководителем больницы, приехавшей из Магнитогорска. Они объяснили свое решение проблемами с графиком работы, зарплатами и грубостью со стороны главврача. Их уход означает, что испытывающая хронический дефицит кадров больница останется без собственных специалистов этого профиля. Жители района жалуются, что сейчас их лечат «врачи-недельки», временно приезжающие из других муниципалитетов, вроде того же Магнитогорска.