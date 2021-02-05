В Екатеринбурге на одиночном пикете задержали пенсионерку

На екатеринбургском автовокзале после пикета задержали пенсионерку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На одиночном пикете в поддержку блогера Алексея Навального в Екатеринбурге задержали пенсионерку Галину Бастрыгину. Об этом сообщают пользователи Facebook.

«Галину Васильевну забрали в опорный пункт полиции на [южном, прим. ред.] автовокзале», — пишет в Facebook Сергей Жуков. Предположительно, женщина находится в ОП №12, ее обвиняют в «нарушении санитарных правил». По данным очевидца телефон Бастрыгиной выключили.

На плакате Бастрыгиной было написано: «Навальный — герой нашего времени!» Судя по фото в соцсети задерживать пикетирующую пришли не менее четырех правоохранителей. Неподалеку от пенсионерки в пикете стояла еще одна женщина.

Редакция URA.RU запросила уточняющую информацию у главы пресс-службы свердловского МВД Валерия Горелых. Связаться с Сергеем Жуковым, который выложил фото с места событий в Facebook, пока не удалось.

Незаконные протесты в поддержку Навального начались по всей России 23 января после задержания блогера. Кремль осудил незаконные протесты, уточняет агентство Nation news. МВД проведет проверку из-за привлечения несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах, пишет телеканал 360. Экономисты подчеркивают, что массовые протесты ведут к дополнительным расходам бюджета РФ.

В 2014 году Навального приговорили к условному сроку по делу о мошенничестве. Однако из-за неоднократного нарушения испытательного срока блогеру заменили наказание на реальное лишение свободы.

Женщину забрали в опорный пункт из-за «нарушения санитарных правил» Facebook, Сергей Жуков