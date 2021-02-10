В МВД нашли объяснение участию подростков в митингах

Несовершеннолетние осознанно шли на незаконные митинги в поддержку блогера Алексея Навального. Однако их взгляды еще не сформировались четко и поэтому подвержены влиянию извне. Об этом заявил заместитель начальника главного управления МВД по обеспечению охраны общественного порядка Леонид Веденов на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ.
«Осознанно ли молодежь шла? В массе своей они шли осознанно. В таком возрасте они имеют свой юношеский, максималистский взгляд и на экономику, и на внутриполитические или внешнеполитические процессы», — приводит ТАСС заявление Веденова. Представитель МВД подчеркнул, что в этом возрасте взгляды еще не сформировались и поэтому молодые подвержены влиянию имиджевых лидеров. Этим могут пользоваться «заокеанские манипуляторы-режиссеры», отметил он.
Незаконные акции в поддержку Алексея Навального проходили в России 23 и 31 января, а также 2 февраля. В правоохранительных органах заявили, что организаторы намеренно вовлекали в свои митинги подростков. Доцент кафедры юридической психологии и права МГППУ Елена Шпагина уверена, что подобные акции негативно влияют на молодежь, пишет
На фоне протестов в Госдуме во втором чтении приняли законопроект о митингах. Он предусматривает повышение административных штрафов за неподчинение требованиям сотрудников силовых ведомств во время акций, пишет «Национальная служба новостей».
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