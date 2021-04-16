Власти ХМАО после протеста родителей обсудят ослабление карантина

Обсуждение вопроса пройдет на ближайшем заседании регионального оперативного штаба Фото: Анна Майорова © URA.RU

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В ХМАО после требований родителей разрешить им посещать выпускные глава региона Наталья Комарова заявила, что подробно рассмотрит вопрос о снятии таких ограничений. Обсуждение пройдет на ближайшем заседании регионального оперативного штаба. Об этом сообщила глава региона на встрече с жителями Нижневартовского района.

«В понедельник—вторник на заседании оперативного штаба подробно остановимся на дополнительных решениях, соблюдение которых позволит ослабить режимы для проведения выпускных в дошкольных образовательных организациях», — сообщила Комарова.

К губернатору ХМАО обратились жители Нижневартовского района с просьбой разрешить посещение выпускных в детских садах. Родители предложили свои решения этой проблемы: соблюдение дистанции, масочный режим, разрешить присутствовать на мероприятии оператору, а также по одному члену семьи.

Ранее URA.RU писало, что родители ХМАО требуют от властей отменить запрет на посещение детских утренников и выпускных. Требование с петицией в адрес губернатора ХМАО Натальи Комаровой разместили на сайте change.org.