В ХМАО готовится к запуску один из крупнейших проектов региона

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поставила задачу до конца 2021 года принять первые роды в Центре охраны материнства и детства Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В Сургуте практически готов к вводу один из крупнейших в России Центра охраны материнства и детства. Медучреждение планируют ввести в эксплуатацию в мае. Об этом журналистам рассказал генеральный директор компании ООО «ВИС Инфраструктура» Сергей Парсаданян.

«На сегодняшний момент все строительные работы уже завершены. Необходимо устранить только замечания Госстройнадзора, касающиеся в том числе благоустройства и пожарные вопросы. Мы надеемся, что в мае получим разрешение на ввод», — сообщил Парсаданян.

Однако точной даты открытия центра никто пока не называет. Губернатор ХМАО Наталья Комарова поставила задачу до конца 2021 года уже принять первые роды в новом медучреждении. Сейчас пока идет процесс лицензирования оборудования. «Центр уже есть. Это уже не стройка. Сейчас много работы с оборудованием. Это непростая история. Это 50 тысяч единиц оборудования, также это огромное количество различной мебели», — рассказала журналистам на брифинге главный врач Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева.

Ранее URA.RU писало, что Центр охраны материнства и детства начали строить в 2015 году. Изначально сдать объект должны были в 2018, но сроки неоднократно переносились из-за нехватки рабочих и низких темпов строительства. Площадь центра равна 78 тыс. кв. м., он рассчитан на 315 коек, 165 посещений в смену. Здесь будут развивать геномные технологии, сопровождать женщин репродуктивного возраста и выхаживать малышей с рекордно низкой массой тела до одного килограмма.