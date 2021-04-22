Ройзман раскрыл свою зарплату на «Эхе Москвы»

Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман получает 70 тысяч рублей за участие в эфирах радиостанции «Эхо Москвы». Об этом он сам заявил на пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU. Иностранных доходов, по словам самого Ройзмана, у него нет.
«У меня никогда не было никакого иностранного гражданства. У меня нет и никогда не было денег на зарубежных счетах. Правда, нет и ни одной копейки денег нет и на российских счетах, но это не является предметом моей гордости. Я ни разу в жизни ни к кому не обращался за грантами. И ни разу ни на один свой проект не потратил ни копейки из бюджета», — сказал Ройзман. По его словам, это позволяет ему «оставаться свободным человеком».
Ройзман уточнил, что недавно получил прибавку к окладу на «Эхе Москвы», где ведет программу «Личный прием». Первую зарплату в 70 тысяч рублей политик пообещал перевести болеющему мальчику Саше Лабутину, для которого «Фонд Ройзмана» собирает 150 млн рублей.
Ранее Ройзман заявил, что не будет участвовать в выборах депутатов Госдумы. Он объяснил это тем, что ни одна партия не может гарантировать, что его не снимут с выборов. При этом он допустил, что пойдет в губернаторы или мэры.
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