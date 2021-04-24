Юрий Капштык рассказал, что некоторые россияне имеют право получить двойной оклад за работу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

К закрытию Московской биржи доллар оценивался в 74,98 рубля (-0,43 копейки). Курс евро повысился — валюта торговалась на уровне 90,68 рубля (+0.05 копейки). Нефть марки Brent подорожала на 0,9% — до 65,99 доллара за баррель. Нефть WTI оценивается в 62,05 доллара за баррель (+1,01%).

Ситуация в России

В Минэкономразвития РФ сообщили о росте цен на услуги ЖКХ. По данным аналитиков ведомства, рост цен не превысит 5%, что находится в пределах целевой инфляции.

В пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот» сообщили, что россияне, купившие билет до Кипра, смогут обменять билеты или сдать их. Это связано с введением на Кипре карантинного режима из-за распространения коронавируса.

В мае россиян ждут новые выплаты, а также будет введена новая система налогового вычета. URA.RU составило список главных изменений в законах РФ.

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что российские власти примут решение об индексации пенсий работающим гражданам в ближайший месяц. Депутат Госдумы уверен, что президент России Владимир Путин не поднял эту тему в своем послании Федеральному собранию из-за плохой работы правительства РФ, которое не выполнило его поручения.

Юрист, судебный эксперт Юрий Капштык сообщил, что некоторые россияне смогут получить двойной оклад за работу. Это может коснуться тех, кто будет трудиться в нерабочие дни. В частности, люди, которые выйдут на работу в майские праздники, могут получить двойной оклад, добавил юрист.

Ситуация в мире

Помощник президента США по нацбезопасности Далип Сингх оценил результаты санкций, введенных против России. Он уверен, что Вашингтон смог добиться желаемого и повлиять на власти РФ.

Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер выразил уверенность, что строительство газопровода «Северный поток — 2» не должно замедляться из-за дела блогера Алексея Навального. Министр заявил, что проект необходимо довести до конца.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным обсудил вопрос цен на газ и нефть . Кроме этого, политики обсуждали санкции США против РФ.

Прогнозы и мнения экспертов

Заместитель директора интернет-магазина Vannam.ru Михаил Губский, заявил, что длинные выходные с 1 по 11 мая не коснутся работы бизнесменов. По его словам, отдохнуть в майские праздники смогут только бюджетники и крупные предприниматели.

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ Георгий Остапкович выразил мнение, что запрет на импорт чешского пива принесет негативные последствия для экономик России и Чехии. Он уверен, что производитель алкогольного напитка установил демократичные цены на продукт.

Эксперт рынка ритейла Даниил Сомов высказал мнение, что цены на продукты в РФ начали расти из-за дефицита импортного сырья в стране. По его словам, на ситуацию могло повлиять закрытие завода подсластителей во Франции.