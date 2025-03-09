Трамп: США почти возобновили передачу разведданных Украине

США почти возобновили передачу разведывательных данных Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп
«Трамп сказал журналистам, что администрация уже почти сняла паузу на обмен разведывательной информацией с Украиной», — пишет Reuters. Ранее американский президент приостановил передачу данных.
NBC News сообщало, что Трамп не будет возобновлять военную поддержку Украине после заключения договора о добыче полезных ископаемых. Американский лидер ожидает изменения в подходе украинского президента Владимира Зеленского к процессу мирных переговоров. Трамп рассчитывает на готовность главы Украины идти на компромиссы, включая возможность передачи территорий России.
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