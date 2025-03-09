09 марта 2025

Трамп: США почти возобновили передачу разведданных Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп решил отозвать свое решение по Украине
Трамп решил отозвать свое решение по Украине Фото:

США почти возобновили передачу разведывательных данных Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп

«Трамп сказал журналистам, что администрация уже почти сняла паузу на обмен разведывательной информацией с Украиной», — пишет Reuters. Ранее американский президент приостановил передачу данных. 

NBC News сообщало, что Трамп не будет возобновлять военную поддержку Украине после заключения договора о добыче полезных ископаемых. Американский лидер ожидает изменения в подходе украинского президента Владимира Зеленского к процессу мирных переговоров. Трамп рассчитывает на готовность главы Украины идти на компромиссы, включая возможность передачи территорий России.

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США почти возобновили передачу разведывательных данных Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп «Трамп сказал журналистам, что администрация уже почти сняла паузу на обмен разведывательной информацией с Украиной», — пишет Reuters. Ранее американский президент приостановил передачу данных.  NBC News сообщало, что Трамп не будет возобновлять военную поддержку Украине после заключения договора о добыче полезных ископаемых. Американский лидер ожидает изменения в подходе украинского президента Владимира Зеленского к процессу мирных переговоров. Трамп рассчитывает на готовность главы Украины идти на компромиссы, включая возможность передачи территорий России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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