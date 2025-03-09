09 марта 2025

Wildberries попытается заместить «Почту России»

Wildberries и Russ запустили сервис по отправке посылок через пункты выдачи
© Служба новостей «URA.RU»
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Wildberries запустит новый сервис
Wildberries запустит новый сервис Фото:

Компании Wildberries и Russ анонсировали запуск нового сервиса под названием WB Track, который предоставит возможность клиентам отправлять посылки через пункты выдачи заказов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Сервис функционирует в тестовом режиме и охватывает 100 пунктов выдачи Wildberries в Москве и других регионах России. Ожидается, что в ближайшие месяцы WB Track будет масштабирован на всю сеть пунктов выдачи маркетплейса по всей стране», — цитирует пресс-службу Wildberries ТАСС. 

Стоимость и сроки доставки будут зависеть от направления и размеров посылки. К примеру, доставка из Москвы в Санкт-Петербург займет один день, тогда как доставка в Хабаровск потребует около восьми дней.

Ранее стало известно, что маркетплейс Wildberries планирует запустить пилотный проект по предоставлению услуг такси в Белоруссии. Точные сроки запуска данного сервиса пока остаются неопределенными.

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Компании Wildberries и Russ анонсировали запуск нового сервиса под названием WB Track, который предоставит возможность клиентам отправлять посылки через пункты выдачи заказов. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «Сервис функционирует в тестовом режиме и охватывает 100 пунктов выдачи Wildberries в Москве и других регионах России. Ожидается, что в ближайшие месяцы WB Track будет масштабирован на всю сеть пунктов выдачи маркетплейса по всей стране», — цитирует пресс-службу Wildberries ТАСС.  Стоимость и сроки доставки будут зависеть от направления и размеров посылки. К примеру, доставка из Москвы в Санкт-Петербург займет один день, тогда как доставка в Хабаровск потребует около восьми дней. Ранее стало известно, что маркетплейс Wildberries планирует запустить пилотный проект по предоставлению услуг такси в Белоруссии. Точные сроки запуска данного сервиса пока остаются неопределенными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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