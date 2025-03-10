Социолог напомнила россиянам о дополнительных выходных в мае

В первой половине мая у граждан будет два периода отдыха по четыре дня. Об этом рассказала эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина.
«„Вторые майские“ — это 8 мая, перенесенный праздник, 9 мая — День Победы (государственный праздник) и 10-11 мая — суббота и воскресенье. Итого россияне отдохнут два раза по четыре дня в начале мая», — передает слова Лопатиной РИА Новости. Она добавила, что это связано с переносом праздничных дней: выходной 4 января, который выпал на субботу, перенесли на 2 мая, а 23 февраля, выпавший на воскресенье, перенесли на 8 мая.
Таким образом, россияне смогут отдыхать с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. В результате в мае будет 13 выходных дней.
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