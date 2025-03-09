Илон Маск рассорился с главой МИД Польши из-за Starlink: история конфликта

Американский предприниматель и владелец компании SpaceX Илон Маск назвал министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского «маленьким человеком». Это заявление было сделано после того, как Сикорский выразил сомнения в надежности компании и упомянул, что Польша рассмотрит альтернативные варианты в случае, если Маск прекратит обслуживание системы спутникового интернета Starlink на территории Украины. Хронология конфликта — в материале URA.RU.
Маск заявил, что украинский фронт рухнет, если отключить Starlink
Маск 9 марта написал в соцсети Х, что в случае отключения Starlink, украинский фронт может потерпеть крах. Он подчеркнул, что эта система является основой для функционирования украинской армии.
Сикорский пригрозил SpaceX
После этого Сикорский засомневался в надежности SpaceX. Он подчеркнул, что в случае проблем со Starlink Украине Польша рассмотрит вопрос о поиске альтернативы системе. Политик также сообщил, что Польша через свое Министерство цифровой трансформации ежегодно тратит около 50 миллионов долларов на поддержку услуг Starlink в Украине.
Госсекретарь США Рубио ответил Сикорскому
Госсекретарь США Марко Рубио в ответ на заявления Сикорского отметил, что утверждения об угрозе отключения Украины от Starlink не соответствуют действительности. По его словам, глава польского МИДа должен быть благодарен за поддержку Украины через эту систему, поскольку без нее российские войска могли бы уже сейчас находиться на границе с Польшей.
Маск назвал главу МИДа Польши «маленьким человеком»
В ответ на критику со стороны Сикорского Маск назвал его «маленьким человеком». Он подчеркнул, что система Starlink не имеет альтернатив.
Маск заявил, что никогда не отключит Starlink на Украине
Маск подтвердил, что Starlink будет продолжать функционировать на территории Украины. Он подчеркнул, что отключение Starlink могло бы поставить под угрозу украинскую связь, учитывая возможности российских войск.
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