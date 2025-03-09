09 марта 2025

Россия будет производить микроэлектронику вместе с Ираном

© Служба новостей «URA.RU»
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Страны будут обмениваться опытом и специалистами по микроэлектронике
Страны будут обмениваться опытом и специалистами по микроэлектронике Фото:

Зеленоградский нанотехнологический центр (ЗНТЦ) и Штаб по развитию нано- и микротехнологий Ирана подписали меморандум о сотрудничестве в радиоэлектронной промышленности. Соглашение направлено на создание устойчивых производственных и сбытовых цепочек между Россией и Ираном. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителя Минпромторга.

«В нынешних условиях отсутствуют препятствия для развития взаимовыгодного сотрудничества, направленного на формирование устойчивых производственных и сбытовых цепочек, за исключением ограничительных мер, введенных недружественными государствами», — подчеркнул представитель Минпромторга в беседе с газетой. В рамках сотрудничества ЗНТЦ будет выступать как интегратор контрактных производств для иранских дизайн-центров.

Также между странами предусмотрен обмен компетенциями и сотрудниками в области микроэлектроники. Помимо этого, российская и иранская продукция микроэлектроники станут доступны на рынках обеих стран, что расширит возможности для бизнеса и укрепит технологическое партнерство.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Россия, Иран и Китай проведут совместные военно-морские учения в акватории. Они должны состояться в первой половине марта близ иранского порта Чабахар.

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Зеленоградский нанотехнологический центр (ЗНТЦ) и Штаб по развитию нано- и микротехнологий Ирана подписали меморандум о сотрудничестве в радиоэлектронной промышленности. Соглашение направлено на создание устойчивых производственных и сбытовых цепочек между Россией и Ираном. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителя Минпромторга. «В нынешних условиях отсутствуют препятствия для развития взаимовыгодного сотрудничества, направленного на формирование устойчивых производственных и сбытовых цепочек, за исключением ограничительных мер, введенных недружественными государствами», — подчеркнул представитель Минпромторга в беседе с газетой. В рамках сотрудничества ЗНТЦ будет выступать как интегратор контрактных производств для иранских дизайн-центров. Также между странами предусмотрен обмен компетенциями и сотрудниками в области микроэлектроники. Помимо этого, российская и иранская продукция микроэлектроники станут доступны на рынках обеих стран, что расширит возможности для бизнеса и укрепит технологическое партнерство. Ранее URA.RU сообщало о том, что Россия, Иран и Китай проведут совместные военно-морские учения в акватории. Они должны состояться в первой половине марта близ иранского порта Чабахар.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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