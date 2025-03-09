Польша закупит танки у Южной Кореи

В апреле 2025 года Польша и Южная Корея планируют подписать новое соглашение о поставке 180 боевых танков К2 в Польшу. Стоимость контракта оценивается в 6,2 миллиарда долларов.
«Польша закупит у Южной Кореи 180 боевых танков К2. Ориентировочная стоимость сделки составила 6,2 миллиарда долларов. Информацию о грядущем крупном контракте передали сразу несколько южнокорейских СМИ», — сообщает RG.RU.
В июле 2022 года между Сеулом и Варшавой уже было заключено рамочное соглашение о поставках военной техники, включая танки К2, самоходные артиллерийские установки К9 и ударные штурмовики FA-50. В августе того же года был подписан первый контракт на поставку обширного количества военной техники, стоимость которого составила 12,4 миллиарда долларов.
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