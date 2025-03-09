09 марта 2025

Польша закупит танки у Южной Кореи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Польшу доставят 180 боевых южнокорейских танков К2
В Польшу доставят 180 боевых южнокорейских танков К2 Фото:

В апреле 2025 года Польша и Южная Корея планируют подписать новое соглашение о поставке 180 боевых танков К2 в Польшу. Стоимость контракта оценивается в 6,2 миллиарда долларов.

«Польша закупит у Южной Кореи 180 боевых танков К2. Ориентировочная стоимость сделки составила 6,2 миллиарда долларов. Информацию о грядущем крупном контракте передали сразу несколько южнокорейских СМИ», — сообщает RG.RU.

В июле 2022 года между Сеулом и Варшавой уже было заключено рамочное соглашение о поставках военной техники, включая танки К2, самоходные артиллерийские установки К9 и ударные штурмовики FA-50. В августе того же года был подписан первый контракт на поставку обширного количества военной техники, стоимость которого составила 12,4 миллиарда долларов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В апреле 2025 года Польша и Южная Корея планируют подписать новое соглашение о поставке 180 боевых танков К2 в Польшу. Стоимость контракта оценивается в 6,2 миллиарда долларов. «Польша закупит у Южной Кореи 180 боевых танков К2. Ориентировочная стоимость сделки составила 6,2 миллиарда долларов. Информацию о грядущем крупном контракте передали сразу несколько южнокорейских СМИ», — сообщает RG.RU. В июле 2022 года между Сеулом и Варшавой уже было заключено рамочное соглашение о поставках военной техники, включая танки К2, самоходные артиллерийские установки К9 и ударные штурмовики FA-50. В августе того же года был подписан первый контракт на поставку обширного количества военной техники, стоимость которого составила 12,4 миллиарда долларов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...