Стало известно, кто готовит Зеленского к переговорам с США

Times: Британия консультирует Украину по переговорам с США в Саудовской Аравии
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Британцы помогут Зеленскому подготовится к встрече с Трампом
Британцы помогут Зеленскому подготовится к встрече с Трампом Фото:

Великобритания оказывает консультационную поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому в вопросах ведения переговоров с США, которые пройдут в Саудовской Аравии. Об этом сообщает британская газета Times.

«Советник премьер-министра [Британии] по вопросам нацбезопасности в выходные отправился на Украину чтобы дать Зеленскому инструкции до того, как представители его страны примут участие в переговорах с США во вторник. Это делается, чтобы избежать повторения катастрофического конфликта в Овальном кабинете с президентом США Дональдом Трампом», — говорится в материале издания.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты могут оказать давление на Украину на переговорах в Саудовской Аравии, требуя территориальных уступок. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что поможет Украине вернуть часть территорий в рамках возможного мирного соглашения.

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Великобритания оказывает консультационную поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому в вопросах ведения переговоров с США, которые пройдут в Саудовской Аравии. Об этом сообщает британская газета Times. «Советник премьер-министра [Британии] по вопросам нацбезопасности в выходные отправился на Украину чтобы дать Зеленскому инструкции до того, как представители его страны примут участие в переговорах с США во вторник. Это делается, чтобы избежать повторения катастрофического конфликта в Овальном кабинете с президентом США Дональдом Трампом», — говорится в материале издания. Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты могут оказать давление на Украину на переговорах в Саудовской Аравии, требуя территориальных уступок. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что поможет Украине вернуть часть территорий в рамках возможного мирного соглашения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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