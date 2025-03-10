Стало известно, кто готовит Зеленского к переговорам с США

Великобритания оказывает консультационную поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому в вопросах ведения переговоров с США, которые пройдут в Саудовской Аравии. Об этом сообщает британская газета Times.
«Советник премьер-министра [Британии] по вопросам нацбезопасности в выходные отправился на Украину чтобы дать Зеленскому инструкции до того, как представители его страны примут участие в переговорах с США во вторник. Это делается, чтобы избежать повторения катастрофического конфликта в Овальном кабинете с президентом США Дональдом Трампом», — говорится в материале издания.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты могут оказать давление на Украину на переговорах в Саудовской Аравии, требуя территориальных уступок. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что поможет Украине вернуть часть территорий в рамках возможного мирного соглашения.
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