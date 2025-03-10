В сети опубликовали список имущества Блиновской, которое уйдет с молотка

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Имущество Елены Блиновской продадут за долги
Имущество Елены Блиновской продадут за долги Фото:

Имущество «королевы Марафонов» Елены Блиновской готовят к продаже за долги перед налоговой. Финансовая управляющая по банкротству Блиновской Мария Ознобихина попросила суд арестовать имущество, чтобы выставить его на торги для продажи. С вырученных денег и будут гаситься долги блогерши.

«В списке для торгов находятся земельный участок в Подмосковье площадью 35 соток (33,3 млн рублей), жилой дом в Подмосковье площадью 1,2 тыс квадратных метров (53 млн), квартира на Серпуховском валу в Москве (18 млн) и участок в Ялте (1 млн). Также на Блиновскую записаны два автомобиля — Bentley Continental и Lamborghini Urus, общей стоимостью в 48 млн рублей. В общем списке около 100 позиций. Елена официально является владелицей лишь восьми объектов. Остальное записано на ее супруга Алексея», — пишет KP.RU.

В конце апреля 2023 года полиция задержала бизнес-тренера Блиновскую на пункте пропуска «Красная горка» на границе России и Беларуси в Смоленской области. Тогда ей предъявили обвинения статье об уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств.

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Имущество «королевы Марафонов» Елены Блиновской готовят к продаже за долги перед налоговой. Финансовая управляющая по банкротству Блиновской Мария Ознобихина попросила суд арестовать имущество, чтобы выставить его на торги для продажи. С вырученных денег и будут гаситься долги блогерши. «В списке для торгов находятся земельный участок в Подмосковье площадью 35 соток (33,3 млн рублей), жилой дом в Подмосковье площадью 1,2 тыс квадратных метров (53 млн), квартира на Серпуховском валу в Москве (18 млн) и участок в Ялте (1 млн). Также на Блиновскую записаны два автомобиля — Bentley Continental и Lamborghini Urus, общей стоимостью в 48 млн рублей. В общем списке около 100 позиций. Елена официально является владелицей лишь восьми объектов. Остальное записано на ее супруга Алексея», — пишет KP.RU. В конце апреля 2023 года полиция задержала бизнес-тренера Блиновскую на пункте пропуска «Красная горка» на границе России и Беларуси в Смоленской области. Тогда ей предъявили обвинения статье об уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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