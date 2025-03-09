Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску остро отреагировал на отказ в регистрации на выборы, назвав такое решение Центральной избирательной комиссии ударом по демократии всего мира. Своим мнением он поделился на личной странице в соцсети X.
«Прямой удар в сердце демократии во всем мире! У меня осталось одно сообщение! Если демократия в Румынии рухнет, рухнет весь демократический мир! Это только начало. Вот так просто!» — написал Джорджеску на английском языке на своей странице в соцсети X.
Кэлин Джорджеску, ранее задержанный по обвинениям в угрозах конституционному устройству Румынии, известен своими пророссийскими взглядами и критикой внешнеполитической линии страны, включая отношение к НАТО и отказ от военной поддержки Украины. Его регистрация на выборах вызвала значительные споры.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.