09 марта 2025

Джорджеску остро отреагировал на отказ в регистрации на выборы

Джорджеску: отказ в регистрации на выборы — удар в сердце демократии
© Служба новостей «URA.RU»
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Джорджеску назвал отказ в регистрации на выборы ударом по демократии всего мира
Джорджеску назвал отказ в регистрации на выборы ударом по демократии всего мира Фото:

Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску остро отреагировал на отказ в регистрации на выборы, назвав такое решение Центральной избирательной комиссии ударом по демократии всего мира. Своим мнением он поделился на личной странице в соцсети X.

«Прямой удар в сердце демократии во всем мире! У меня осталось одно сообщение! Если демократия в Румынии рухнет, рухнет весь демократический мир! Это только начало. Вот так просто!» — написал Джорджеску на английском языке на своей странице в соцсети X.

Кэлин Джорджеску, ранее задержанный по обвинениям в угрозах конституционному устройству Румынии, известен своими пророссийскими взглядами и критикой внешнеполитической линии страны, включая отношение к НАТО и отказ от военной поддержки Украины. Его регистрация на выборах вызвала значительные споры.

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Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску остро отреагировал на отказ в регистрации на выборы, назвав такое решение Центральной избирательной комиссии ударом по демократии всего мира. Своим мнением он поделился на личной странице в соцсети X. «Прямой удар в сердце демократии во всем мире! У меня осталось одно сообщение! Если демократия в Румынии рухнет, рухнет весь демократический мир! Это только начало. Вот так просто!» — написал Джорджеску на английском языке на своей странице в соцсети X. Кэлин Джорджеску, ранее задержанный по обвинениям в угрозах конституционному устройству Румынии, известен своими пророссийскими взглядами и критикой внешнеполитической линии страны, включая отношение к НАТО и отказ от военной поддержки Украины. Его регистрация на выборах вызвала значительные споры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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