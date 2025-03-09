09 марта 2025

Стало известно, когда снимут судимость с Улюкаева

Суд в Москве рассмотрит вопрос о снятии судимости с экс-министра Улюкаева
© Служба новостей «URA.RU»
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Улюкаев был осужден в 2017 году
Улюкаев был осужден в 2017 году Фото:

Никулинский суд Москвы в понедельник рассмотрит вопрос о снятии судимости с бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, который был осужден за коррупцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

«Заседание назначено на 9:30», — сказали в суде. Это заседание станет ключевым моментом в делах Улюкаева, поскольку в случае положительного решения он может быть реабилитирован. По закону для снятия судимости осужденный должен показать безупречное поведение и компенсировать причиненный вред. 

Алексей Улюкаев, бывший министр экономического развития, был осужден в 2017 году за взяточничество и отбыл назначенный судом восьмилетний срок. В мае 2022 года он вышел на свободу условно-досрочно. Сейчас Улюкаев обратился в Никулинский суд с ходатайством о снятии с него судимости, что может стать важным шагом в его реабилитации.

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Никулинский суд Москвы в понедельник рассмотрит вопрос о снятии судимости с бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, который был осужден за коррупцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда. «Заседание назначено на 9:30», — сказали в суде. Это заседание станет ключевым моментом в делах Улюкаева, поскольку в случае положительного решения он может быть реабилитирован. По закону для снятия судимости осужденный должен показать безупречное поведение и компенсировать причиненный вред.  Алексей Улюкаев, бывший министр экономического развития, был осужден в 2017 году за взяточничество и отбыл назначенный судом восьмилетний срок. В мае 2022 года он вышел на свободу условно-досрочно. Сейчас Улюкаев обратился в Никулинский суд с ходатайством о снятии с него судимости, что может стать важным шагом в его реабилитации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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