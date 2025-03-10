США впервые за три года поставили в РФ кукурузу

Соединенные Штаты возобновили поставки кукурузы в Россию в январе текущего года. Это первые поставки кукурузы после почти трехлетнего перерыва, с марта 2022 года.
«США в январе текущего года возобновили поставки кукурузы в Россию», — сообщило РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы. Только в начале 2025 года американские компании отправили в РФ продукта на 55,5 тысячи долларов. Последний раз подобные поставки из в Россию были зафиксированы в марте 2022 года, когда объем составил 44,9 тысячи долларов.
США сохраняют статус крупного мирового экспортера кукурузы. Только в январе текущего года общий объем экспорта этой зерновой культуры достиг 1,5 миллиарда долларов, что на 31% больше по сравнению с предыдущим годом.
В начале текущего года основными странами, импортирующими кукурузу из США, стали Мексика, Япония и Южная Корея. По данным торговой статистики, объем закупок Мексикой составил 408 миллионов долларов, Японией — 324 миллиона долларов, а Южной Кореей — 162 миллиона долларов.
В то же время на сельскохозяйственную продукцию США Китай ввел дополнительные таможенные тарифы в 10-15% и добавил 15 американских компаний в список экспортного контроля. Тариф в 15% был установлен на кукурузу, хлопок, курицу и пшеницу.
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