В Госдуме раскрыли, сколько тысяч россияне могут вернуть за лечение

Депутат Леонов: в 2025 году можно вернуть до 19,5 тысячи рублей за медуслуги
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Вычет возможен только за расходы 2024 года на лечение, лекарства и ДМС, заявил Леонов
Вычет возможен только за расходы 2024 года на лечение, лекарства и ДМС, заявил Леонов Фото:

В 2025 году россияне смогут вернуть до 19,5 тысячи рублей за лечение в качестве налогового вычета. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«Россияне теперь могут вернуть в качестве налогового вычета за лечение до 19,5 тысячи рублей в год», — передает слова Леонова РИА Новости. Он добавил, что максимальная сумма, с которой можно получить вычет, увеличилась до 150 тысяч рублей.

Вычет можно оформить только за расходы прошлого года на стандартное лечение, лекарства и полисы ДМС. Для дорогостоящего лечения возврат не ограничен: можно вернуть 13% от всех потраченных средств, если услуги входят в перечень дорогостоящих видов лечения, таких как операции и ЭКО. Оформление вычета возможно в налоговой инспекции или на сайте ФНС. Потребуется подтверждение расходов, заключил Леонов.

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В 2025 году россияне смогут вернуть до 19,5 тысячи рублей за лечение в качестве налогового вычета. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. «Россияне теперь могут вернуть в качестве налогового вычета за лечение до 19,5 тысячи рублей в год», — передает слова Леонова РИА Новости. Он добавил, что максимальная сумма, с которой можно получить вычет, увеличилась до 150 тысяч рублей. Вычет можно оформить только за расходы прошлого года на стандартное лечение, лекарства и полисы ДМС. Для дорогостоящего лечения возврат не ограничен: можно вернуть 13% от всех потраченных средств, если услуги входят в перечень дорогостоящих видов лечения, таких как операции и ЭКО. Оформление вычета возможно в налоговой инспекции или на сайте ФНС. Потребуется подтверждение расходов, заключил Леонов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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