25 апреля 2021
24 апреля 2021
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В ХМАО у коммунальщика арестовали имущество на 12 млн рублей. Он обвиняется в получении взятки

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, взятка, зарплата, коррупция, деньги
По информации следователей, Игорь Савин вымогал взятку в размере 820 тысяч рублей Фото:

У экс-начальника производственного отдела «Управления по дорожному хозяйству и благоустройству Нижневартовска» Игоря Савина, обвиняемого в вымогательстве и получении взятки, арестовали имущество на сумму более 12 млн рублей. Материалы уголовного дела в отношении подозреваемого переданы в нижневартовский суд. Об этом URA.RU рассказали в следственном управлении СК России по ХМАО.

«Следствием установлено, что обвиняемый, являясь начальником одного из отделов „Управления по дорожному хозяйству“ Нижневартовска в период с августа 2019 года по январь 2021 года, вымогал взятку в сумме 820 тысяч рублей от одного из предпринимателей, осуществлявшего работы по госконтракту на благоустройство автомобильных дорог. Он требовал дать денег за заключение дополнительного соглашения и увеличение объема финансирования, а также приемку выполненных работ без замечаний. На имущество обвиняемого и его супруги стоимостью более 12 миллионов наложен арест», — сообщили в ведомстве.

В конце января 2021 года Савина задержали с поличным при получении 177 тысяч рублей. Следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее URA.RU сообщало, что Савин арестован как фигурант по уголовному делу о взятке. Он больше полугода находился в разработке у окружного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.

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© Служба новостей «URA.RU»
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