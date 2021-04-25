По информации следователей, Игорь Савин вымогал взятку в размере 820 тысяч рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

У экс-начальника производственного отдела «Управления по дорожному хозяйству и благоустройству Нижневартовска» Игоря Савина, обвиняемого в вымогательстве и получении взятки, арестовали имущество на сумму более 12 млн рублей. Материалы уголовного дела в отношении подозреваемого переданы в нижневартовский суд. Об этом URA.RU рассказали в следственном управлении СК России по ХМАО.

«Следствием установлено, что обвиняемый, являясь начальником одного из отделов „Управления по дорожному хозяйству“ Нижневартовска в период с августа 2019 года по январь 2021 года, вымогал взятку в сумме 820 тысяч рублей от одного из предпринимателей, осуществлявшего работы по госконтракту на благоустройство автомобильных дорог. Он требовал дать денег за заключение дополнительного соглашения и увеличение объема финансирования, а также приемку выполненных работ без замечаний. На имущество обвиняемого и его супруги стоимостью более 12 миллионов наложен арест», — сообщили в ведомстве.

В конце января 2021 года Савина задержали с поличным при получении 177 тысяч рублей. Следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее URA.RU сообщало, что Савин арестован как фигурант по уголовному делу о взятке. Он больше полугода находился в разработке у окружного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.