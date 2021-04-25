Сын первого губернатора ХМАО идет на выборы в Госдуму

Василий Филипенко из регионального парламента хочет перейти в Госдуму Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Депутат Думы ХМАО и сын первого губернатора Югры Василий Филипенко подал документы для участия на праймериз «Единой России» на выборах в Госдуму. Информация о его выдвижении появилась на сайте предварительного голосования ЕР.

«Филипенко Василий Александрович, Ханты-Мансийская региональная группа №5, Ханты-Мансийский одномандатный избирательный округ №5, по списку», — указано на сайте предварительного партийного голосования. Источник URA.RU в политическом истеблишменте ХМАО сообщил, что переговоры об участии в выборах в Госдуму велись и с самим первым губернатором ХМАО Александром Филипенко, однако он отказался от участия. «Возраст у Александра Васильевича [Филипенко] уже солидный, в конце мая стукнет 71 год. Поэтому он не захотел выдвигаться в Государственную Думу. Поэтому возник вариант с его сыном», — рассказал инсайдер. Филипенко-младший не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Контактного номера его отца нет в распоряжении агентства.

Политолог Александр Безделов считает, что репутация первого губернатора ХМАО даже спустя 11 лет после его ухода с должности имеет положительное воздействие на избирателей. «Его фамилия ассоциируется с золотыми временами для Югры. Разумеется среди поколения людей постарше. Не зря его полный тезка смог победить на выборах в окружную Думу. Этот имидж распространяется и на сына губернатора ХМАО. Более того, его выдвижение может привлечь дополнительное число избирателей для всей партии», — прокомментировал эксперт.

Ранее URA.RU сообщало о других политических тяжеловесах, которые выдвинулись на выборы в Госдуму от Югры. Среди них вице-губернатор ХМАО Вадим Шувалов и действующий депутат федерального парламента Павел Завальный.