Военную технику ВСУ заметили у храма в Донбассе

В городе Ясиноватая Донецкой народной республики был обнаружен беспилотный летательный аппарат, направлявшийся к храму, где граждане освящали пищу после пасхальной службы в православный праздник. Об этом говорится на официальном сайте управления народной милиции Донецкой народной республики.
«Сегодня в 7:35 утра в городе Яиноватая расчетами ПВО Народной милиции был обнаружен и принудительно посажен беспилотный летательный аппарат типа „квадрокоптер“, переоборудованный в ударный. Мы не исключаем, что устройство направлялось к Храму Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла, где после церковной службы ко Дню Светлой Пасхи идет освящение пасхальной снеди», — рассказал представитель ведомства.
По данным ведомства, аппарат был запущен с позиций мотопехотного батальона 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, пишет
Ранее военные вооруженных сил Украины нанесли артиллерийский удар по району международного аэропорта в окраинах Донецка. Обстрелы происходили вблизи международного аэропорта имени Сергея Прокофьева и велись с использованием артиллерийского оружия.
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