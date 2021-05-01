01 мая 2021

Военную технику ВСУ заметили у храма в Донбассе

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Первая совместная тренировка парадных расчетов и механизированной колонны ЦВО на площади 1905 года. Екатеринбург, военная техника, техника, площадь 1905года, репетиция парада
При падении беспилотник сбросил самодельное взрывное устройство Фото:
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Война на Украине

В городе Ясиноватая Донецкой народной республики был обнаружен беспилотный летательный аппарат, направлявшийся к храму, где граждане освящали пищу после пасхальной службы в православный праздник. Об этом говорится на официальном сайте управления народной милиции Донецкой народной республики.

«Сегодня в 7:35 утра в городе Яиноватая расчетами ПВО Народной милиции был обнаружен и принудительно посажен беспилотный летательный аппарат типа „квадрокоптер“, переоборудованный в ударный. Мы не исключаем, что устройство направлялось к Храму Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла, где после церковной службы ко Дню Светлой Пасхи идет освящение пасхальной снеди», — рассказал представитель ведомства.

По данным ведомства, аппарат был запущен с позиций мотопехотного батальона 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, пишет MK.RU. Сообщается также, что при падении беспилотник сбросил самодельное взрывное устройство, которое разорвалось при ударе о землю. При этом никто не пострадал.

Ранее военные вооруженных сил Украины нанесли артиллерийский удар по району международного аэропорта в окраинах Донецка. Обстрелы происходили вблизи международного аэропорта имени Сергея Прокофьева и велись с использованием артиллерийского оружия.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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