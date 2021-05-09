В Эстонии попытались сорвать пророссийское шествие около баз НАТО

В Таллине пытались сорвать акцию «Бессмертный полк» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российскую акцию «Бессмертный полк» в эстонском Таллине попытался сорвать «агент спецслужб Эстонии» Андрей Гончаров. Как сообщает один из организаторов шествия, мужчина пожаловался в полицию с требованием отменить акцию и прекратить «любую антифашистскую деятельность в Эстонской Республике.

«По заявлению Гончарова организаторов „Бессмертного полка“ и праздничного автопробега в Таллине вызвали 9 мая в Центральное отделение полиции Северной префектуры. Вероятно, их задержат для срыва мероприятия и недопущения прохода участников „Бессмертного полка“ около двух баз НАТО», — приводит «Ридус» слова собеседника.

Профессор МГУ Андрей Манойло уточнил, что Гончаров действует в качестве провокатора, работающего на эстонские спецслужбы. «Какое-то время Гончаров работал в интересах русскоязычного населения, но сейчас он, можно сказать, раскрыл себя, сорвав „Бессмертный полк“ по распоряжению своих кураторов», — сказал профессор.

В паблике «Бессмертного полка» на Facebook уточнили, что шествие в Таллине состоится. Колонна будет формироваться в 17:30 и в 18:00 начнет движение. На момент публикации материала акция в Эстонии еще не началась.

С 2008 года в Таллине работает штаб-квартира киберцентра НАТО. Подразделение занимается проблемами кибербезопасности стран Альянса, а также готова к возможной хакерской атаке на инфраструктуру Эстонии.