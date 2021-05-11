В России в два раза снизилось число кишечных инфекций Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

С введением противоэпидемических мер по коронавирусу в России практически в два раза снизилась заболеваемость кишечными инфекциями. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Данные предоставлены на 2020 год, по сравнению с 2019 годом.

«Заболеваемость острыми кишечными инфекциями, вызванными неустановленными инфекционными возбудителями снизилась в 1,7 раза. Показатель заболеваемости коровирусной инфекцией в РФ снизился в два раза. Заболеваемость ротавирусной инфекцией в 2020 году составила 33,94 на 100 тыс. населения, в 2019 году — 70,26», — отметили в Роспотребнадзоре. Также в период пандемии в 1,6 раз снизилось число зараженных сальмонеллезом, в 2,4 раза — коклюшем, в 3,7 раза — корью, в 14,3 раза — краснухой, в 2,3 раза — эпидемическим паротитом, в 2,2 раза — менингококковой инфекцией. На 40,3% уменьшилось количество больных ветряной оспой и на 38,5% — острым гепатитом В.

В беседе с URA.RU врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева отметила, что ношение масок, частое мытье рук, использование антисептиков и тщательная обработка овощей и фруктов положительно сказались на борьбе с болезнями, так называемых, «грязных рук». «Коронавирусом мы победим и многие другие заболевания — те, которые раньше назывались болезнями „грязных рук“. Даже дети, что меня очень радует, обрабатывают руки (во всех образовательных учреждениях сейчас стоят антисептики — прим. URA.RU). Раньше пропускали очень много детей школы, а теперь целые классы ходят. Не пропускают, не болеют», — подчеркнула она.

Ранее в Роспотребнадзоре призывали родителей учить детей чаще мыть руки. Так как эта привычка, по мнению санврачей, является одним из лучших способов защиты от коронавируса.